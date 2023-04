DJ MARKET TALK: Europa recua; Wall Street aponta a quedas

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta quarta-feira, enquanto os futuros dos EUA perdem terreno, com os investidores a digerirem mais uma leitura forte da inflação do Reino Unido, que deve dar mais argumentos ao Banco de Inglaterra, ou BOE, para aumentar os juros. A inflação homóloga do Reino Unido caiu para 10,1% em março, contra 10,4% em fevereiro, mas ficou acima dos 9,8% previstos pelos analistas consultados pelo WSJ.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.