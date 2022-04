DJ MARKET TALK: Europa recua; Wall Street deve abrir em baixa

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus seguem no vermelho a poucas horas de uma abertura que se prevê negativa em Wall Street. O Stoxx Europe 600, o CAC 40 e o DAX caem mais de 1% enquanto o FTSE 100 cai 0,7%. O Brent recua 1,6%, para $106,25 por barril. "Parece que as ações não estão tão confortáveis com um ritmo mais agressivo de restrição como se pensava anteriormente", disseram analistas da IG em nota de research.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone