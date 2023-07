DJ MARKET TALK: Europa recua; Wall Street deve abrir no vermelho

(DJ Bolsa)--As ações europeias recuam após dados económicos fracos da China e antes de uma abertura que se perspetiva no vermelho nos EUA. O Stoxx 600, o FTSE, o DAX e o CAC recuam cerca de 0,5%, com as ações de tecnologia entre as maiores quedas. O Brent recua 0,3% para $76 por barril enquanto o dólar estabiliza. "O mínimo de cinco meses do PMI de serviços Caixin da China afetou o sentimento na Ásia", escreveram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.