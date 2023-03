DJ MARKET TALK: Europa recupera; queda da banca compensada por outros setores

(DJ Bolsa)-- Os principais índices europeus recuperam depois de uma queda no início da sessão, num momento em que a turbulência do setor bancário parece acalmar e está a ser compensada por um desempenho positivo noutros setores. O Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, enquanto o DAX ganha 0,6%, o CAC avança 0,8% e o britânico FTSE soma 0,4%. O índice suíço regista perdas ligeiras, após o UBS ter chegado a acordo para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.