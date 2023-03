DJ MARKET TALK: Europa segue em alta com futuros de ações dos EUA

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem no verde esta quarta-feira, em linha com os futuros de ações dos EUA, antes dos dados da inflação da Alemanha. O Stoxx 600 sobe 0,3%, o DAX avança 0,7%, o CAC cresce 0,8% e o FTSE 100 valoriza 0,9%. Os futuros do Dow e do S&P 500 sobem 0,2% e 0,3%, respetivamente. Depois das surpresas em alta da inflação de Espanha e de França, os investidores esperam agora pelos dados da inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.