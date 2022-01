DJ MARKET TALK: Europa segue mista antes de dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias seguem mistas esta quinta-feira, após os comentários sobre o combate à inflação da Reserva Federal dos EUA. O índice Stoxx Europe 600 perde 0,2%, enquanto o DAX desce 0,5%, o CAC cai 0,4% e o FTSE 100 sobe 0,4%. Os futuros das ações dos EUA seguem em alta antes da divulgação dos dados das encomendas de bens duradouros de dezembro, dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone