DJ MARKET TALK: Europa segue mista após dados do crescimento do 2T

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem mistas esta quinta-feira, depois de os dados do crescimento do bloco no segundo trimestre terem ficado abaixo das estimativas preliminares. O Stoxx 600 e o DAX caem ambos 0,2%, ao passo que o CAC e o FTSE 100 sobem ambos menos de 0,1%. O PIB do segundo trimestre da Zona Euro subiu apenas 0,1%, menos do que a expansão de 0,3% da estimativa preliminar. O euro cai 0,2% para 1,0705. Nos EUA, os futuros de ações recuam,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.