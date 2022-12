DJ MARKET TALK: Europa segue mista; FTSE 100 fecha na linha de água antes do Natal

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam mistas esta sexta-feira, numa sessão mais curta no Reino Unido antes da pausa do Natal, com o FTSE 100 a fechar na linha de água. O Stoxx 600 ganha 0,1%, o DAX cresce 0,3%, mas o CAC cai 0,2%. Os futuros de ações dos EUA negoceiam no verde, antes da publicação do indicador preferido da Reserva Federal dos EUA para a inflação, o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.