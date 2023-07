DJ MARKET TALK: Europa segue mista no final de semana agitada

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam entre ganhos e perdas esta sexta-feira, no final de uma semana marcada pelas decisões de taxas de juro de três dos grandes bancos centrais globais e de vários resultados empresariais. O Stoxx 600 e o CAC caem ambos 0,2%, ao passo que o DAX e o FTSE 100 sobem menos de 0,1%. Nos EUA, os futuros de ações valorizam, enquanto o dólar cai 0,3% para Y139, depois de o BOJ ter anunciado que ajustou o controlo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.