DJ MARKET TALK: Europa segue mista; Wall Street deve abrir em baixa

(DJ Bolsa)--As ações europeias seguem mistas à medida que os investidores digerem os dados do crescimento da China e da Zona Euro enquanto aguardam as decisões políticas da Reserva Federal dos EUA e do Banco de Inglaterra, ou BOE, na quarta e quinta-feira, respetivamente. O Stoxx Europe 600 cai 0,1%, o FTSE 100 sobe 0,3%, o DAX sobe 0,2% e o CAC 40 cai 0,3%. Os dados dos PMI da China ficaram aquém das expectativas dos analistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.