DJ MARKET TALK: Europa segue mista; Wall Street deve cair

(DJ Bolsa)-- As ações europeias seguem mistas esta terça-feira, com o pan-europeu Stoxx a cair 0,1%, enquanto o DAX recua 0,2%, o CAC sobe 0,3% e o FTSE acelera 0,4%. As ações do setor da mineração e energia caem, juntamente com as ações de tecnologia e imobiliário, o que ofusca os ganhos das financeiras e químicas. "Após o feriado de segunda-feira nos EUA, as ações europeias seguem perto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.