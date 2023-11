DJ MARKET TALK: Europa sem definição; Wall Street deve abrir no vermelho

(DJ Bolsa)-- Os futuros dos EUA recuam enquanto as praças europeias continuam sem direção, esta segunda-feira. O Stoxx cai 0,2%, o DAX perde 0,3%, o CAC acelera 0,1% e o FTSE segue estável. O Brent sobe 1,7%, para $82 por barril, impulsionando as cotadas do setor do petróleo, enquanto o dólar recua. "Os mercados asiáticos fecharam mistos esta segunda-feira, com perdas para o Nikkei, mas fortes ganhos para o Hang Seng, já... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.