DJ MARKET TALK: Europa sem direção com mercados dos EUA fechados para feriado

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registam alguma falta de direção clara esta segunda-feira, numa sessão em que se sente a falta de alguns traders devido ao feriado do Dia dos Presidentes nos EUA. O Stoxx 600 ganha menos de 0,1%, enquanto o DAX cai menos de 0,1%, o CAC perde 0,2% e o FTSE 100 estabiliza. Além dos mercados de ações, os mercados de obrigações dos EUA também estão encerrados. As tensões geopolíticas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.