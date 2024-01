DJ MARKET TALK: Europa sobe antes de abertura esperada em alta nos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem antes de uma abertura esperada em alta nos EUA, depois de ações asiáticas terem encerrado mistas. O Stoxx Europe 600 ganha 0,9%, o FTSE 100 avança 0,3%, o CAC 40 cresce 0,8% e o DAX soma 1,3%. O Brent desvaloriza 0,4% para $79,25. Os mercados da Austrália, China continental e Hong Kong subiram, enquanto os mercados no Japão e Coreia do Sul caíram. Os dados de futuros da IG mostram o Dow a abrir nos 37.957 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.