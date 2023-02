DJ MARKET TALK: Europa sobe antes de dados do IPC dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem antes dos dados da inflação dos EUA esta terça-feira, esperando-se que Wall Street abra em alta ligeira. O Stoxx 600 ganha 0,6%, o DAX sobe 0,4%, o CAC cresce 0,5% e o FTSE 100 valoriza 0,4%, para 7.977 pontos, tendo já atingido um máximo intradiário de 7.996 pontos esta terça-feira. O Brent desce 1,1% para $85,66 por barril. Os dados de futuros da IG mostram o Dow a abrir nos 34.263 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.