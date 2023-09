DJ MARKET TALK: Europa sobe antes de dados do PCE dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira depois de uma negociação contida na Ásia e antes de uma abertura esperada no verde nos EUA. O Stoxx Europe 600 ganha 1,2%, o CAC 40 ganha 1,1%, o FTSE 100 sobe 0,8% e o DAX avança 1%. O Brent sobe 0,8% para $93,81. Os dados de futuros da IG mostram o Dow a abrir nos 33.799 pontos, face ao fecho de quinta-feira de 33.666 pontos. "Hoje há um conjunto de leituras da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.