DJ MARKET TALK: Europa sobe antes de payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, com a exceção do DAX, enquanto os futuros de ações dos EUA também ganham antes da publicação do relatório do emprego não-agrícola de agosto. O Stoxx 600 sobe 0,3%, o CAC ganha 0,2% e o FTSE 100 valoriza 0,6%, ao passo que o DAX recua 0,1%. Os futuros do Dow e do S&P 500 ganham 0,4%. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperam que o crescimento do emprego ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.