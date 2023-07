DJ MARKET TALK: Europa sobe apesar de dados do Ifo alemão

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias ganham esta terça-feira, com a atenção nos resultados dos EUA e ignorando os dados pessimistas da economia alemã. O Stoxx 600 ganha 0,3%, enquanto o DAX sobe 0,1% e o CAC e FTSE 100 ganham 0,2%. O sentimento empresarial na Alemanha piorou em julho pelo terceiro mês consecutivo, e mais do que o esperado, de acordo com o índice de clima empresarial do Instituto Ifo. Nos EUA, os futuros do Dow e do S&P 500 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.