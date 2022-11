DJ MARKET TALK: Europa sobe apesar de pessimismo da Comissão Europeia para 2023

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem maioritariamente em alta esta sexta-feira, apesar de a Comissão Europeia ter cortado as previsões de crescimento da Zona Euro para 0,3% em 2023 face aos 1,4% previstos no relatório de julho. O Stoxx 600 estabiliza, o DAX e o CAC sobem ambos 0,4% e o FTSE 100 recua 0,4%, depois de o ONS ter dito que a economia contraiu 0,2% no terceiro trimestre face aos três meses anteriores. Ainda sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.