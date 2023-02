DJ MARKET TALK: Europa sobe após comentários apaziguadores da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem depois de os comentários da Reserva Federal dos EUA terem apaziguado os investidores sobre o outlook da inflação dos EUA, mas Wall Street deve abrir ligeiramente em baixa. O Stoxx Europe 600 ganha 0,8%, o CAC 40 avança 0,7%, o DAX cresce 0,8% e o FTSE 100 sobe 0,7%, atingindo um máximo de sempre. Os dados de futuros da IG mostram o Dow a abrir nos 34.097 pontos, face ao fecho positivo de terça-feira de 34.156 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.