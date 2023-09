DJ MARKET TALK: Europa sobe após dados da inflação britânica

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam em alta esta quarta-feira, depois de os dados da inflação do Reino Unido de agosto terem mostrado que os preços desaceleraram mais do que o esperado. O FTSE 100 ganha 0,8%, enquanto a libra cai 0,2% para $1,2365, com o aumento da probabilidade de o Banco de Inglaterra, ou BOE, manter as taxas na reunião de quinta-feira. Nas restantes praças, o DAX e o CAC sobem 0,6% e 0,5%, respetivamente. O Stoxx 600 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.