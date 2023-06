DJ MARKET TALK: Europa sobe após dados da inflação da Zona Euro

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quinta-feira, depois dos dados que mostraram que a inflação abrandou mais do que o esperado em maio. O índice de preços ao consumidor, ou IPC, preliminar aumentou 6,1% em maio em termos anuais, face a 7,0% em abril, marcando o nível mais baixo desde fevereiro de 2022. A inflação subjacente também desceu para 5,3% face a 5,6% em abril. O Stoxx 600 sobe 0,7%, o DAX avança 1,1%, o CAC ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.