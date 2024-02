DJ MARKET TALK: Europa sobe após dados da inflação do Reino Unido

(DJ Bolsa)--As ações europeias sobem depois de os dados da inflação do Reino Unido terem ficado abaixo do esperado, enquanto na Ásia a sessão encerrou mista e Wall Street deve abrir com ganhos. O Stoxx Europe 600 avança 0,5%, o FTSE 100 ganha 0,9%, o CAC 40 sobe 0,6% e o DAX soma 0,3%. O Brent valoriza 0,3% para $83,03 por barril. Os futuros da IG mostram o Dow a abrir nos 38.361 pontos, comparando com o fecho de terça-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.