DJ MARKET TALK: Europa sobe após dados do sentimento da Zona Euro

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta segunda-feira, depois de o indicador do sentimento do consumidor e empresas da Zona Euro ter estabilizado em fevereiro. O Stoxx 600 sobe 1,2%, o DAX cai 1,5%, o CAC avança 1,6% e o FTSE 100 cresce 0,8%. O indicador de sentimento económico da Zona Euro desceu ligeiramente para 99,7 pontos em fevereiro face a uma leitura revista de 99,8 pontos em janeiro, de acordo com os dados publicados pela ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.