DJ MARKET TALK: Europa sobe após negociação sem direção

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta quarta-feira, depois de terem estado a negociar perto da linha de água tal como os mercados asiáticos, enquanto Wall Street prepara-se para uma abertura possivelmente em alta. O Stoxx Europe 600, o FTSE 100 e o DAX sobem cerca de 0,1%, enquanto o CAC 40 sobe 0,3%. O Brent cai 1,4% para $80,44. As ações na Austrália e China continental subiram, mas os mercados de Hong Kong, Japão e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.