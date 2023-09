DJ MARKET TALK: Europa sobe após UE atualizar previsões de crescimento, inflação

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta segunda-feira, apesar de a Comissão Europeia ter dito que Zona Euro deve crescer a um ritmo inferior ao previsto anteriormente este ano e no próximo. O Stoxx 600 e o DAX sobem 0,3%, o CAC ganha 0,4% e o FTSE 100 cresce 0,1%. Entretanto, o EUR/USD sobe 0,3% para 1,0728, com a atenção dos investidores na reunião do Banco Central Europeu de quinta-feira. Em outros pares de moedas, o iene continua em alta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.