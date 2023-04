DJ MARKET TALK: Europa sobe; Brent perto dos $85 por barril

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta segunda-feira, enquanto o petróleo continua a registar fortes ganhos depois do anúncio do corte de produção de um milhão de barris por dia da OPEP+ a partir de maio. O Stoxx 600 sobe 0,1%, o CAC cresce 0,4% e o FTSE 100 soma 0,6%. Apenas o DAX negoceia na linha de água. Os futuros de ações dos EUA seguem mistos: os futuros do Dow ganham 0,4%, mas os futuros do S&P 500 perdem 0,1%. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.