DJ MARKET TALK: Europa sobe com ajuda do crude

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias ganham terreno esta quinta-feira, com as ações do petróleo a subirem, à medida que os preços do crude recuperam de parte das perdas de quarta-feira. O Stoxx Europe 600 sobe 0,1% e o DAX e CAC 40 avançam 0,2%, embora o FTSE caia 0,1%. Os mercados norte-americanos estão encerrados esta quinta-feira para celebração do dia de Ação de Graças. O Brent perde 1%, para $81,14 por ...