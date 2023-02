DJ MARKET TALK: Europa sobe com atenção no discurso de Powell

(DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados europeus seguem sobretudo no verde esta terça-feira, enquanto nos EUA os futuros de ações estão mistos, enquanto os investidores esperam pelas declarações do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, perto do final do dia. O Stoxx sobe 0,3%, o CAC ganha 0,1% e o FTSE 100 valoriza 0,5%, ao passo que o DAX é a exceção ao cair 0,1%. Os futuros do Dow caem ligeiramente e os futuros do S&P 500 sobem.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.