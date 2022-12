DJ MARKET TALK: Europa sobe com expectativas de reabertura da China

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem com expectativas de que os planos da China para acelerar a vacinação contra a Covid-19 dos idosos vão levar ao fim dos confinamentos rigorosos do país. O Stoxx Europe 600 ganha 0,8%, o FTSE 100 avança 0,8%, o DAX cresce 0,4% e o CAC 40 sobe 0,7%. "É claro que é uma mudança da política Covid-zero [da China] não chegará cedo suficiente para impulsionar uma recuperação e os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.