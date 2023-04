DJ MARKET TALK: Europa sobe com ligeira melhoria do sentimento económico

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quinta-feira, depois de o indicador de sentimento económico da Zona Euro ter melhorado ligeiramente em abril. O Stoxx 600 soma 0,2%, o CAC cresce 0,3%, o DAX estabiliza e o FTSE 100 recua 0,1%. Nas moedas, o euro estabiliza nos 1,1041, enquanto do lado das empresas, o Barclays soma quase 4% ainda em reação aos resultados robustos do 1T. Os futuros do Dow e do S&P 500 negoceiam no verde ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.