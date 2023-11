DJ MARKET TALK: Europa sobe com otimismo sobre fim de ciclo dos bancos centrais

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quarta-feira, com os investidores otimistas sobre a perspetiva de os bancos centrais não avançarem com mais subidas das taxas de juro, depois de os dados da inflação do Reino Unido e dos EUA terem mostrado um abrandamento dos preços. O Stoxx 600 sobe 0,6%, o DAX cresce 0,7%, o CAC avança 0,5% e o FTSE 100 soma 0,9%. Nas moedas, o dólar valoriza contra o euro, com o EUR/USD a perder 0,2% para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.