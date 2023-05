DJ MARKET TALK: Europa sobe com sentimento positivo sobre acordo do teto da dívida

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta quinta-feira, enquanto os investidores interiorizam sinais otimistas sobre um potencial acordo de dívida dos EUA. O Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 avançam 0,6%, o CAC 40 cresce 1% e o DAX ganha 1,7%, com as ações bancárias e automóveis entre as que mais ganham. O Dow poderá abrir nos 33.471 pontos, face ao fecho de quarta-feira de 33.420 pontos. Ainda assim, o Brent desce 0,1% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.