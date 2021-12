DJ MARKET TALK: Europa sobe com traders focados na Fed

(DJ Bolsa)-- A maioria das ações europeias sobe, enquanto os investidores permanecem otimistas antes dos dados dos EUA e da decisão de taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. O Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, o DAX 40 ganha 0,3% e o CAC 40 avança 0,6%, mas o FTSE 100 cai 0,2% depois de a inflação do Reino Unido ter atingido um máximo de 10 anos. O Brent cai 1,2% para $72,84 por barril. A IG espera que o Dow Jones abra em alta de 27 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

