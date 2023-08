DJ MARKET TALK: Europa sobe e Wall Street deve acompanhar

(DJ Bolsa)--As ações europeias sobem após uma sessão positiva na Ásia e antes de uma abertura prevista em alta em Wall Street. O Stoxx Europe 600, CAC 40 e DAX avançam mais de 1% e o FTSE 100 ganha 0,6%, com as tecnológicas entre as cotadas com melhor desempenho. O Brent cai 0,4% para $84,10 enquanto o EUR/USD estabiliza. "No lado dos dados, temos as vendas de casas usadas em julho nos EUA esta terça-feira", disseram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.