DJ MARKET TALK: Europa sobe; futuros dos EUA ganham terreno antes dos payrolls

(DJ Bolsa)-- As ações europeias negociam maioritariamente em alta, antes de uma abertura que os futuros dos EUA perspetivam de positiva, com o foco dos investidores todo centrado nos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA. O Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, o CAC acelera 0,3% e o FTSE ganha 0,3%. O DAX destoa e perde 0,1%. O Brent cai 0,3%, para $78,45 por barril enquanto o dólar ganha terreno nesta altura, com o EUR/USD a cair 0,3%.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.