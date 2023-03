DJ MARKET TALK: Europa sobe impulsionada por ações tecnológicas

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem depois de uma sessão maioritariamente positiva na Ásia e antes de uma abertura que se prevê em alta em Wall Street. O Stoxx Europe 600 e o DAX somam 0,8%, o FTSE 100 avança 0,7% e o CAC 40 sobe 1,2%, com as ações tecnológicas e de semicondutores entre as maiores subidas a nível europeu. Os futuros da IG apontam para uma abertura do Dow nos 32.642 pontos, face a um fecho na terç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.