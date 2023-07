DJ MARKET TALK: Europa sobe mas Londres continua a cair após dados do desemprego

(DJ Bolsa/Webtexto)-- A maioria das principais praças europeias sobe, mas os dados laborais do Reino Unido que foram publicados esta terça-feira, levam o FTSE 100 a cair 0,1%, ao passo que o DAX e o CAC avançam 0,5% e 1,1%, respetivamente. O Stoxx 600 ganha 0,6%. Apesar da maior restrição no mercado laboral com a subida da taxa de desemprego nos três meses até maio, o crescimento dos salários subiu 7,3% nos três meses até abril e novamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.