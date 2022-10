DJ MARKET TALK: Europa sobe mas receios sobre a inflação persistem

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, mas os dados publicados pelo Eurostat mostraram que a inflação do bloco continuou bastante elevada ao atingir um novo máximo histórico em setembro. O Stoxx 600 e o CAC sobem ambos 0,6%, enquanto o DAX e o FTSE 100 valorizam ambos 0,3%. O IPC preliminar da Zona Euro subiu 10,0% em setembro em termos homólogos e depois de uma subida de 9,1% em agosto, sobretudo devido ao forte aumento dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.