DJ MARKET TALK: Europa sobe mas Wall Street deve abrir no vermelho

(DJ Bolsa)--As ações europeias sobem após uma sessão otimista na Ásia e antes de uma abertura que se perspetiva em baixa nos EUA. O Stoxx Europe 600 e o DAX ganham 0,4%, o CAC 40 avança 0,7% e o FTSE 100 sobe 0,2%, com as ações do setor aéreo entre os melhores desempenhos. O Brent sobe 0,6% para $86,72 por barril, enquanto o dólar soma 1,4% contra o iene. "As ações tiveram um progresso cauteloso na ultima sessão da semana ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.