DJ MARKET TALK: Europa sobe moderadamente enquanto inflação continua em foco

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem moderadamente depois de uma sessão positiva na Ásia, enquanto Wall Street deve abrir em alta. O Stoxx Europe 600 ganha 0,4%, o DAX avança 0,5%, o CAC ganha 0,6% e o FTSE sobe 0,2%, depois de ter sido divulgado que o índice de preços no consumidor, ou IPC, da Zona Euro aumentou 6,9% em termos homólogos em março, contra 8,5% em fevereiro. Os investidores aguardam agora pelo índice ...