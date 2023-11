DJ MARKET TALK: Europa sobe; taxas de juro devem ter atingido o pico

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem, com o Stoxx Europe 600 em alta de 0,9% nos 455,41 pontos, com os dados a sugerirem cada vez mais que as taxas de juro já atingiram um pico, permitindo aos investidores que comecem a contemplar a perspetiva de cortes das taxas no próximo ano. Os dados desta sexta-feira confirmaram que a inflação homóloga da Zona Euro caiu para 2,9% em outubro, enquanto as vendas a retalho do Reino Unido caíram inesperadamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.