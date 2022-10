DJ MARKET TALK: Europa sobe; temporada de resultados arranca nos EUA

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, continuando com os ganhos robustos que têm marcado a sessão, apesar de a atenção estar centrada na instabilidade no Reino Unido. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, deve realizar uma conferência de imprensa esta sexta-feira para anunciar possíveis recuos em alguns aspetos do plano de corte de impostos. O Stoxx 600 soma 1,3%, o DAX cresce 1,2%, o CAC ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.