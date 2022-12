DJ MARKET TALK: Europa sobe; UE sugere limite de $60/barril sobre o petróleo russo

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As praças europeias ganham esta quinta-feira, ainda no rescaldo dos comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, de que o ritmo de aumentos das taxas pode abrandar. O Stoxx 600 sobe 1%, o DAX avança 0,8%, o CAC soma 0,3% e o FTSE 100 cresce 0,1%. A Comissão Europeia pediu aos 27 Estados-membros do bloco para aprovar um limite de $60 por barril sobre o petróleo russo, de acordo com fontes pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.