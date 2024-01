DJ MARKET TALK: Europa sobe; Wall Street deve cair no arranque

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem, enquanto os futuros dos EUA descem, depois de os dados terem mostrado que a economia da Zona Euro estabilizou no quarto trimestre de 2023, evitando a recessão que se previa. O Stoxx ganha 0,2%, o DAX acelera 0,1%, o CAC acelera 0,4% e o FTSE sobe 0,6%. O Brent perde 0,6% ao passo que o dólar estabiliza. Noutros dados, a confiança em torno da economia da Zona Euro continua ensombrada em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.