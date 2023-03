DJ MARKET TALK: Europa volta às quedas com regresso dos receios aos mercados

(DJ Bolsa)-- As ações europeus seguem em baixa, enquanto os futuros de ações dos EUA indicam uma abertura em baixa, com os problemas do setor bancário a persistirem. O Stoxx Europe 600 perde 0,5%, o DAX recua 0,6%, o FTSE 100 perde 0,5% e o CAC 40 cai 0,8%. Os dados da IG apontam para uma abertura do Dow nos 32.117 pontos, contra um fecho de quinta-feira nos 32.246 pontos. "A resposta rápida dos bancos centrais e reguladores aos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.