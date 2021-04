DJ MARKET TALK: Europa, Wall Street recuam após nova suspensão de vacina

(DJ Bolsa)-- As ações da Europa e os futuros de ações dos EUA recuam, depois de os reguladores de saúde dos EUA terem recomendado a suspensão do uso da vacina da J&J para a Covid-19. A decisão surge depois de seis pessoas nos EUA terem desenvolvido um distúrbio raro que envolve coágulos sanguíneos entre seis a 13 dias depois de serem vacinadas. As ações da J&J caem 2,7% no pré-mercado. As aç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone