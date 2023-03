DJ MARKET TALK: Europa, Wall Street sobem após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem em alta, recuperando das pesadas perdas da sessão anterior, num momento em que parecem diminuir os receios motivados pelo colapso do banco SVB nos EUA. O Stoxx Europe 600 sobe 0,7%, enquanto o DAX ganha 1%, o CAC avança 0,8% e o FTSE soma 0,2%. Nos EUA, os futuros de ações também sobem, depois dos dados da inflação homóloga norte-americana, que abrandou para 6,0% em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.