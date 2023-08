DJ MARKET TALK: Europeus receiam que inflação está aqui para ficar - ING

(DJ Bolsa)-- Os europeus esperam que a inflação continue a pesar nas suas carteiras nos próximos anos, de acordo com uma sondagem do ING. Uma maioria dos consultados está a gastar uma maior parte do rendimento em alimentos, transportes e energia do que há cinco anos, e a maioria espera que este continue a ser o caso dentro de cinco anos, de acordo com a sondagem a consumidores feita em vários países dentro e fora da Zona Euro, incluindo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.