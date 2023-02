DJ MARKET TALK: EUR/USD será motivado somente pelos dados do IPC dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa cambial EUR/USD será esta terça-feira somente motivada pelos dados da inflação dos EUA de janeiro, tendo em conta a ausência de outros grandes catalisadores, diz o ING. O EUR/USD pode cair para 1,0650-1,0700 se a inflação dos EUA for de 0,4% ou 0,5% em cadeia em janeiro, face a 0,4% em dezembro, diz. "Qualquer coisa acima disso pode motivar uma maior contração e [o EUR/USD nos] 1,0600 deve ser ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.